Die Welt: Путин будет поставлять системы противоракетной обороны в Иран

Соглашение по ядерной программе Ирана еще не переросло в договор, поэтому Москва хочет поставлять оружие в Тегеран. Израиль отреагировал возмущенно. Соединенные Штаты критикуют этот шаг как «неуместный».

Об этом сообщает Юлия Смирнова в своей статье «Путин будет поставлять системы противоракетной обороны в Иран», опубликованной на сайте немецкой газеты Die Welt.

Не успели еще Иран, пять стран ООН с правом вето и Германия подписать рамочное соглашение по ограничению и контролю ядерной программы Ирана, как Россия уже повернула важный элемент эмбарго на мировом рынке вооружений против государства муллы. Окончательное соглашение еще только предстоит, страны ООН с правом вето и Германия ставят окончательные формулировки соглашения в зависимость от проверок.

Но кремлевский лидер Владимир Путин не захотел этого ждать и уже приостановил введенный в 2010 году запрет на поставки современных систем ПВО S-300. Президент подписал соответствующий указ, сказано в заявлении Кремля.

«Мы убеждены, что в этом запрете больше нет необходимости», пояснил министр иностранных дел России Сергей Лавров такое решение. Москва приняла его, «чтобы стимулировать прогресс в ядерных переговорах». Представитель российской оборонной промышленности сообщил агентству «Интерфакс», что Россия могла бы поставлять системы ПВО «в течение нескольких месяцев», если речь идет об S-300 ПМУ-1, которые больше не производятся, но до сих пор используются в российской армии. Если Россия будет поставлять новые S-300 WM, это может занять до полутора лет.

Указ Путина вступает в силу немедленно. Россия остановила заключенную в 2007 году сделку на поставку 40 систем стоимостью более чем 750 млн евро из-за санкций ООН. Россия должна была вернуть задаток в размере около 158 млн евро. Взамен она предложила поставлять модификацию системы ПВО, версию S-300 WM. Однако Тегеран настаивал на том, чтобы условия договора были соблюдены, и подал в суд на Москву на более чем четыре миллиарда долларов (3,8 млрд евро) за нарушение условий контракта.

Дело на рассмотрении арбитражного суда в Женеве стало постоянным камнем преткновения между Россией и Ираном, Россия даже пригрозила, что ее позиция в ядерных переговорах будет зависеть от результатов этого процесса. Анатолий Исайкин, генеральный директор российской военно-промышленной компании «Рособоронэкспорт», сообщил газете "Коммерсант": «Иранцы также заинтересованы в компромиссном решении, как и мы».

Само по себе, компромиссное решение немедленно вызвало критику: министр разведки Израиля Юваль Штайниц заявил, что отмена запрета на поставки – «прямой результат легитимности, которую дает ядерная сделка с Ираном». И это доказывает, что Иран после отмены санкций будет использовать свой экономический рост не на благо своего народа, «а для вооружения».

«Наше сопротивление продажам уже давно известно», сказал представитель Пентагона Стив Уоррен в понедельник журналистам в Вашингтоне. «Мы считаем, что это неуместно».

Министр иностранных дел России Сергей Лавров возразил, заявив, что батареи S-300 носят «исключительно оборонительный характер». Они не несут угрозы для стран региона, «включая, разумеется, Израиль».

Российский депутат Франц Клинцевич недавно заявил, что Россия сможет поставлять S-300, как только будет снят соответствующий запрет на поставки оружия Совета Безопасности ООН. Но, будучи экономически ослабленным из-за торговых санкций в украинском кризисе, Путин должен быть благодарен за любую сделку с миллионной стоимостью - даже с Ираном, и даже если это означает, что многие противники ядерного Ирана будет ослаблены.

Россия даже объявила о начале поставок пшеницы, оборудования и строительных материалов в Иран. Это не противоречит действующим санкциям, заявил заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков. В свою очередь, Иран будет поставлять нефть в Россию. По данным, полученным год назад новостным агентством Reuters от инсайдеров, такая взаимная сделка может иметь объемы до 20 млрд долларов.