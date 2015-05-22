В Ирландии проходит референдум о легализации однополых браков (фоторепортаж)

В Ирландии проходит референдум, на котором жители страны должны проголосовать по вопросу легализации однополых браков в стране. В случае положительного решения Ирландия станет первой страной, где соответствующие поправки в Конституцию будут внесены не в законодательном или судебном порядке, а путём всеобщего голосования.

Итоги референдума объявят уже в субботу вечером, сообщает Русская служба Би-Би-Си.

Ранее Irish Times и компания IPSOS провели опрос, 58% участников которого заявили, что проголосуют за легализацию однополых браков.

Более 3,2 миллионов человек должны ответить на вопрос, согласны ли они с тем, чтобы в конституцию страны была внесена поправка, разрешающая браки между людьми одного и того же пола.

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Все основные политические партии призывают проголосовать за это решение. Против выступают католическая церковь и многие консервативно настроенные общественные деятели.

Референдум проходит через 22 года после того, как в Ирландии был отменен закон, рассматривавший гомосексуализм как преступление. В 2010 году в Ирландии был принято закон, разрешающий геям вступать в официальные гражданские союзы.

В 2013 году правительство Ирландии созвало конституционную ассамблею, которая рассмотрела вопрос легализации однополых браков. Ассамблея проголосовала за необходимость проведения референдума.

Если большинство ирландцев поддержит это заявление, то изменения в конституции дадут гомосексуальным и лесбийским парам право на гражданский брак, но не церковный, сообщает LB.ua со ссылкой на CNN.

"Из историй, которые я слышал в последние годы от обычных людей, трудящихся на обычных работах, ясно, что они чувствуют это бремя и давление, живя в тени. Но это может измениться в пятницу при положительном исходе голосования", - заявил премьер-министр Ирландии Энда Кенни.

Согласно результатам проведенных опросов, внесение поправки поддержат молодые граждане страны, тогда как старшее поколение и католическая церковь, скорее всего, выступят категорически против. "За" также выступают известные ирландские спортсмены, музыканты и актеры, включая фронтмэна рок-группы U2 Боно и актера Колина Фаррелла. При этом, согласно результатам разных опросов, за равноправие однополых браков с традиционными проголосуют от 63% до 70% ирландцев.

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Референдум может стать переломным моментом в истории католической Ирландии, которая считается сторонницей традиционных ценностей.

Голосование продлится до 22:00 по местному времени (00:00 по Киеву), результаты референдума будут обнародованы не ранее вечера субботы.

В настоящее время однополые браки легализированы в 18 странах, в том числе, во Франции, Канаде, Новой Зеландии, Бразилии и Аргентине.