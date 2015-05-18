Жители Ирландии готовятся к референдуму о легализации однополых браков

В пятницу ирландцы могут принять историческое решение, проголосовав за легализацию однополых браков в стране.

Если это случится, подобное решение будет впервые в мире принято не парламентом или судом, а в результате всенародного референдума, сообщает Русская служба Би-Би-Си.

Все основные политические партии призывают проголосовать за это решение. Против выступают католическая церковь и многие консервативно настроенные общественные деятели.

17 стран, а также некоторые штаты в США и Мексике уже легализовали однополые браки. В Финляндии и Словакии подобные законы вступят в силу в ближайшее время.

Ирландия хочет внести изменения в конституцию страны, чтобы предоставить право заключать брак однополым парам. Любые поправки в конституцию должны быть одобрены парламентом, а затем вынесены на референдум.

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22 мая ирландцам будет дана возможность ответить на вопрос, законно ли заключать брак между двумя людьми независимо от их пола. Проголосовать смогут только граждане Ирландии, живущие в стране.

Прошлые подобные референдумы разделяли Ирландию почти на равные части. В 1995 году на референдуме о легализации разводов "за" проголосовал 51% , "против" - 49% .

" Если 22 мая мы проголосуем "за", нас заставят делать вид, что два отца или две матери – это то же самое, что мать и отец. Именно поэтому равенство прав при заключении брака в реальности оборачивается неравенством для детей", - говорится в одном из видео противников однополых браков.

Все ведущие политические партии, также как и премьер-министр страны, с такой точкой зрения не согласны и призывают своих сторонников проголосовать "за".

Гомосексуализм в Ирландии был легализован лишь в 1993 году, поэтому признание однополых браков на общенародном референдуме, если это здесь произойдет, будет свидетельствовать о серьезнейшей перемене в общественном мнении.

Результат референдума будет известен в субботу.