Сорос предрек Третью мировую в случае военного союза Китая и России

Как пишет Росбалт со ссылкой на Market Watch, Сорос считает, что сценарий может оказаться реалистичным, если Китай сориентирует экономику на внутренние потребности, а не на экспорт. В этой ситуации Пекину потребуется внешний конфликт, чтобы удержать власть в своих руках.

Началу войне может послужить конфликт между США в лице одного из союзников, например, Японии, и Китая, пояснил Сорос. В связи с этим, отметил он, США должны пойти на большие уступки Китаю, в частности, допустить юань в валютную корзину МВФ, однако тогда юань "составит серьезную конкуренцию американскому доллару".

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В ответ КНР должна преобразовать собственную экономику. По мнению Сороса, соглашение между США и Китаем трудно достижимо, но альтернатива еще хуже. В противном случае есть серьезная опасность того, что Китай создаст политический и военный союз с Россией и тогда угроза новой мировой войны будет реальной, резюмировал Сорос.