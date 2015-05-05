Die Welt: как Путин хочет снова выиграть мировую войну

В статье Филиппа Пятова под названием «Как Путин хочет снова выиграть мировую войну», опубликованной на сайте немецкой газеты Die Welt, пишется о том, что за несколько недель до 9 мая бабушка звонит мне, чтобы сказать, что она готовится к празднествам. Восьмого [мая] мы скорбим, потом мы можем быть веселыми, говорит она. Когда все готово, она молится в синагоге за убитых и пострадавших, на следующий день она наряжается, принимает звонки со всего мира и мои родители приглашают ее на ужин.

Но 9 мая – не счастливый день для нее. У нее нет никакого победного настроения. Мы празднуем то, что она выжила, она выдержала годы, как партизан в лесу, и с того дня может жить в мире.

В России, победа над нацистской Германией уже давно получила новое значение. Чем меньше становится ветеранов, тем больше искажается политическое послание. Празднества, освещение в СМИ и помпезный военный парад являются отражением политических настроений в обществе, которое уже многие десятилетия помешано на этом празднике, который является их единственным якорем во всех экономических и социальных кризисах, их единственной победой. Тем не менее, с фактической победой в мае 1945 года у нее больше нет ничего общего.

В России распространяется военный фетишизм

Со времени развязанной войны в Украине, финансируемой и проводимой с участием собственных войск, военный фетишизм в России достиг такого уровня, которого не было со времен холодной войны. Политики разглагольствуют о танках в Брюсселе, Польше или Берлине. Глава пропаганды Киселёв с гордостью объявил, что Россия единственная страна, которая может превратить США в радиоактивный пепел. Военная риторика, которая еще несколько лет назад была предназначена исключительно для политических клоунов, в настоящее время стала хорошим тоном. И отличительным признаком новой России.

Потому что с войной против Украины изменилась также роль России в мировой политике. Если раньше Путин ограничивал себя и не бросал вызов американцам в Совете Безопасности и поддерживал хорошие отношения с государствами-изгоями, то с момента ухода президента Януковича он в настоящее время активно вмешивается в мировой порядок, в целях осуществления геополитических интересов.

Он также пытался скрыть то, что бремя доказывания фактов присутствия российских войск и военной техники в Украине настолько подавляющее, что усилия по сохранению их в тайне кажутся неохотными - внутри и извне.

Все это завершается 9-го мая, когда Путин принимает военный парад на Красной площади, а страну, которая сидит перед телевизором, настраивают на победу. 9 мая 2015 года будут праздновать не только победу, но также мировой общественности будет представлено новое чудо-оружие. Танк Т-14 «Армата», который должен превосходить немецкий «Леопард 2» и оценен как сильнейший танк в мире.

Демонстрация новой огневой мощи

В течение многих лет, Путин модернизирует свои вооруженные силы и вкладывает огромные суммы в быстро развивающуюся оборонную промышленность, сейчас он пожинает плоды. Какой день подошел бы лучше для демонстрации нового огневой мощи, чем День Победы в Великой Отечественной войне? Но военное хвастовство, от которого Россия не хочет избавиться, именно в этот день является позором.

Из победы над фашизмом, Кремль получает только то, что выгодно для результатов опросов и подогревает атмосферу. 9 мая – день, когда Россия беззастенчиво представляет себя в качестве сверхдержавы, которой была бы счастлива стать снова. Новый танк подходит к содержательным высказываниям политиков, помпезный парад – к пониманию того, что необходимо бороться против нового фашизма.

Для того, чтобы представить себя единственным достойным победителем, европейским соседям были организованы провокации со стороны байкер-клуба «Ночные волки», которому во время его путешествия по следам Красной Армии отказали во въезде на польской границе. Ничто не служит российской пропаганде лучше, чем запланированное возмущение.

Россия больше не празднует победу над гитлеровской Германией. Враг сейчас в Киеве, Брюсселе и Вашингтоне. Особенно Киев сейчас для россиян является новым оплотом фашизма, против которого должно выступить молодое поколение. В то же время, идет идейная борьба против гомосексуальной и избалованной Европы, которая якобы пляшет под дудку Обамы. Вашингтону хотят дать отпор, продавая Ирану системы противоракетной обороны. В действительности Западу нечего предъявить, поэтому символические акции имеют большое значение - особенно в день, когда национальная и международная общественность завороженно ждет политических сигналов из Москвы.

Угрозы Западу

При этом наступает историческая амнезия, ведь именно в День победы отмечают также изоляцию от Запада, когда Советы, американцы, британцы и другие народы совместно положили конец нацизму. Ветераны, которые хорошо помнят американскую помощь, последние, кто стал бы это отрицать.

Вместо того, чтобы в этот день праздновать, по крайней мере, с бывшими союзниками, они предпочитают отправлять угрозы Западу. Политика есть политика, но с 9-м мая 1945 года торжества больше не имеют ничего общего.

Но игра мускулами на Красной площади и перенос победы на текущую политическую ситуацию следуют четкому плану. Для того, чтобы удерживать одобрение интервенции Путина в Украине на высоком уровне, ему необходим военный настрой в стране, который позволит не замечать своих собственных потерь и секретных военных операций. Так как он не может похвастаться экономическими и социальными проектами, вооруженные силы являются единственной инстанцией в стране, которая может обеспечить необходимую эйфорию.

Дебаты пресечены на корню

Кто сомневается в безукоризненно инсценированной победе или освещает неправильные детали, даже спустя 70 лет после войны становится врагом Кремля. Это ощутил на себе оппозиционный телеканал «Дождь», когда в январе 2014 года они процитировали спорного эксперта, который сомневался в обороне Ленинграда во время блокады, когда сотни тысяч людей умерли от голода.

Даже попытка ведения дискуссии будет пресечена на корню, волна возмущения обрушилась на телеканал и практически стоила ему жизни. Победа должна быть идеальной. Потому что, если рухнет сам величайший триумф, то у пропагандистов в Москве будет слишком узкое поле для деятельности.

Ни война, ни победа не были безупречными и чистыми. Война не закончилась по-голливудски, не было приключений с хэппи-эндом, который стоило бы возрождать военными парадами. Мой дед, который в 1945 году, будучи 20-летним красноармейцем, участвовал во взятии Берлина, до своей смерти праздновал 9 мая и всегда напоминал нам, что для него значил конец войны.

Наконец кошмар закончился, наконец, можно было строить, а не разрушать. Наконец, можно было в мире почтить память павших, убитых, пропавших без вести и умерших от голода, не опасаясь немедленной смерти. Для ветеранов с 1945 года 9 мая стал днем мира, не войны. Позор, что Россия снова прославляет войну, а не мир.