"Это было честью": Трамп о своих съемках в фильме "Один дома-2"
07:25, 25 декабря 2019Мир
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Президент отметил, что "Один дома-2" является одним из самых значимых праздничных фильмов.
Дональд Трамп / REUTERS
Президент США Дональд Трамп заявил, что для него было честью сняться в популярном рождественском фильме "Один дома-2".
Об этом сообщает Deadline.
Президент отметил, что "Один дома-2" является одним из самых значимых праздничных фильмов.
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«Многие люди вспоминают мое участие в фильме, особенно ближе к Рождеству. Особенно маленькие дети часто говорят, что видели меня в фильме. Это хороший фильм… Я был моложе тогда. Это было честью для меня», — заявил Трамп.
Фильм Один дома 2 вышел в 1992 году. Президент Дональд Трамп играет в нем эпизодическую роль.
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