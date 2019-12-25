"Это было честью": Трамп о своих съемках в фильме "Один дома-2"

Президент отметил, что "Один дома-2" является одним из самых значимых праздничных фильмов.

Президент США Дональд Трамп заявил, что для него было честью сняться в популярном рождественском фильме "Один дома-2".

Об этом сообщает Deadline.

Президент отметил, что "Один дома-2" является одним из самых значимых праздничных фильмов.

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«Многие люди вспоминают мое участие в фильме, особенно ближе к Рождеству. Особенно маленькие дети часто говорят, что видели меня в фильме. Это хороший фильм… Я был моложе тогда. Это было честью для меня», — заявил Трамп.

Фильм Один дома 2 вышел в 1992 году. Президент Дональд Трамп играет в нем эпизодическую роль.