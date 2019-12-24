Без фото семьи принца Гарри и в трендовом платье 2020 года: королева Елизавета ІІ записала рождественское послание (фото)

Елизавета II отметила, что уходящий год не был простым для Великобритании. Трансляция речи состоится сегодня в 15:00 по Гринвичу.

В этом году «Речь королевы» была снята в Зеленой гостиной в Виндзорском замке. Королева была на записи в синем платье, цвет которого будет в тренде в 2020 году, с тройной ниткой жемчуга на шее, в жемчужных серьгах и с брошью с большим сапфиром в обрамлении бриллиантов.

Поскольку в этом году отмечается 75-я годовщина окончания Второй мировой войны, в рождественской речи королева будет говорить о поминовении и примирении, о том, что бывшие заклятые враги должны вместе помянуть павших, оставив позади прошлые разногласия. Также королева скажет в своей речи, что нужно ценить свободу и демократию, когда-то завоеванную для нас, потому что все эти ценности стоили человечеству огромных затрат, пишет ТСН.

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"Захотев оставить в прошлом былые разногласия и двигаться вместе вперед, мы чтим свободу и демократию, которая была однажды завоевана для нас столь большой ценой", - заявит монарх.

Королева Великобритании Елизавета II считает, что уходящий год был не самым простым для страны, однако уверена, что небольшие уступки навстречу друг другу способны уменьшить даже серьезные расхождения во мнениях.

"Дорога, конечно, не всегда [была] гладкая, и иногда в этом году она могла показаться довольно ухабистой, но небольшие шаги способны оказать огромное влияние, - отмечается в послании главы государства. - Маленькие шаги, сделанные с верой и надеждой, могут помочь преодолеть давние разногласия и глубинные расхождения во мнениях, принеся гармонию и понимание".

Традиционную речь 93-летняя Елизавета II произнесет в конце года, который был отмечен серьезными разногласиями противников и сторонников выхода королевства из Евросоюза. Линия раскола прошла через все общество, и ведущие политические партии не стали исключением. В итоге депутаты несколько раз не могли согласовать "бракоразводную" сделку с ЕС, премьер-министру Терезе Мэй пришлось уйти в отставку, а пришедшему ей на смену Борису Джонсону - провести досрочные парламентские выборы. Убедительная победа Консервативной партии Джонсона на этих выборах помогла сдвинуть процесс Brexit с мертвой точки - Палата общин с пятой попытки одобрила законопроект о выходе из ЕС.

Обратите внимание на набор фотографий в рамках на столе королевы. На них мы видим черно-белую фотографию отца Елизавета II - Георга VI, мужа - принца Филиппа, старшего сына и наследника принца Чарльза с женой Камиллой и всей семьи старшего внука - принца Уильяма с женой Кейт и всеми тремя детьми. Среди фотографий нет изображения семьи принца Гарри, его жены Меган и их сына.

Возможно, такой набор фото не случаен, на них только те, кто стоит в линии престолонаследования на первых позициях.