Bild: Почему Меркель так сильно держится за «Северный поток-2»?

Немецкие эксперты видят три объяснения, почему Берлин так яро защищает российскую «трубу» в обход Украины, уничтожая свою же стратегическую политику в отношении Кремля.

Станет ли газопровод Владимира Путина под названием «Северный поток-2» большой проблемой для трансатлантических отношений между Германией и США? Во всяком случае канцлер Ангела Меркель защищает мегапроект и твердо ведет войну против Вашингтона.

Эксперт партии «Свободных демократов» Биджан Джир-Сарай убежден, что американские санкции против российской «трубы» могут еще больше ослабить и без того испорченные американо-германские отношения.

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«Федеральному правительству нужно было с самого начала согласовать «Северный поток-2» с США и с европейскими партнерами», - сказал он изданию Bild.

Ульрих Шпэхт из «Немецкого фонда Маршалла» пояснил, что в Вашингтоне не могут понять ситуацию с Россией. Ведь с одной стороны в Европе ее сдерживают и наказывают санкциями за войну против Украины, а с другой – подрывают собственную энергетическую независимость от российских энергоносителей. Но фактом остается то, что большинство стран Евросоюза, а также Еврокомиссия и Европарламент выступают против «Северного потока-2». Но это не изменило курс Ангелы Меркель, которая продолжает защищать российский проект. В среду она снова выступила в защиту российского газопровода, заявив о намерении сохранять жесткую позицию против США.

Почему глава немецкого правительства так яро поддерживает «Северный поток-2»? Как пишет Bild, существует несколько объяснений этой ситуации.

«Некоторые говорят, что речь идет об уступке партнеру по коалиции, партии СДПГ, чтобы сдерживать ее в других вопросах, которые касаются политики в отношении России», - пишет издание.

Источники издания также сообщили, что Меркель могла стать жертвой лоббистской политики немецкой и российской государственной промышленности. И кроме людей «Газпрома» на немецкого канцлера пытался влиять концерн BASF. Ведь его дочерняя компания Wintershell инвестировала миллиарды евро в строительство «Северного потока-2».

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«BASF заявил, что срыв российского проекта лишит Германию ее позиции в химической промышленности. А это будет означать ликвидацию десятков тысяч рабочих мест. Это ложный аргумент, но, вероятно, он сработал», - говорится в статье.

Третье возможное объяснение, по мнению экспертов, заключается в том, что Меркель слишком поздно поняла все риски, а потом не захотела менять выбранный ранее курс. Для нее не довольно типичный подход. Шпэхт допускает, что немецкий канцлер сильно просчиталась. Но какой бы не была причина, суть в том, что Берлин сейчас сам подрывает стратегическую политику в отношении России, которую сам же построил в 2015-2016 годах. Из-за этого немецкая внешняя политика потеряла значительную часть доверия к себе.

«Выбив малодушные, устные обещания Владимира Путина продлить транзит газа через Украину и приняв в очень смягченной форме европейское законодательство о газопроводах третьих стран, Меркель хотела успокоить Германию и своих партнеров. Но получилось все наоборот», - пишет Bild.