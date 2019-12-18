Меркель прокомментировала санкции США против "Северного потока-2"

Правительство Германии против запланированных США санкций, но не будет принимать ответные меры, сказала канцлер страны. Ангела Меркель считает, что единственной возможностью является диалог с США.

Канцлер Германии Ангела Меркель выступила против принятия ответных санкций против США в конфликте вокруг строительства нового газопровода из России в Германию "Северный поток-2".

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Федеральное правительство отвергает так называемые экстратерриториальные санкции США, но не будет вводить контрсанкции, заявила она в бундестаге в среду, 18 декабря, передает «Немецкая волна».

"Германия не намерена отступать, но я не вижу другой возможности, кроме как вести переговоры о том, что мы не одобряем подобной практики", - сказала федеральный канцлер.

Вслед за Палатой представителей Конгресса США, санкции против компаний, участвующих в реализации проекта "Северный поток-2" накануне одобрил и Сенат. Теперь соответствующий законопроект должен подписать президент США Дональд Трамп. Наблюдатели не сомневаются в том, что Трамп подпишет его.