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У здания ФСБ в Москве неизвестный открыл огонь (видео)

17:44, 19 декабря 2019
Мир
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Скриншот

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Об этом пишет Новая газета.

Источники издания предполагают, что неизвестный с оружием забаррикадировался в здании на Большой Лубянке открыл огонь из автоматического оружия. По некоторым данным, в результате инцидента ранен сотрудник ФСБ.

Детали происшествия пока неизвестны. На месте работают правоохранители.

Как сообщал УНИАН, в одном из торговых центров в штате Техас произошла стрельба, в результате которой было ранено 4 человека.

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Теги: #ФСБ#стрельба#Москва