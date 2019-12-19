У здания ФСБ в Москве неизвестный открыл огонь (видео)
17:44, 19 декабря 2019Мир
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По некоторым данным, в результате инцидента ранен сотрудник ФСБ.
Скриншот
В Москве (Россия) у здания ФСБ на Кузнецком мосту неизвестный открыл стрельбу.
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Об этом пишет Новая газета.
Источники издания предполагают, что неизвестный с оружием забаррикадировался в здании на Большой Лубянке открыл огонь из автоматического оружия. По некоторым данным, в результате инцидента ранен сотрудник ФСБ.
Детали происшествия пока неизвестны. На месте работают правоохранители.
Видео очевидцев pic.twitter.com/V1ZSotrHNw— Новая Газета (@novaya_gazeta) December 19, 2019
Как сообщал УНИАН, в одном из торговых центров в штате Техас произошла стрельба, в результате которой было ранено 4 человека.
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