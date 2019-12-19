цей матеріал доступний українською

В США в торговом центре произошла стрельба: четверо раненых

10:15, 19 декабря 2019
Мир
49 0
В американском штате Техас в торговом центре произошла стрельба / Фото: The Atlanta Journal-Constitution

Читайте такжеВ США на улице произошла перестрелка: один полицейский погиб, еще несколько – ранены

Об этом сообщает издание The Atlanta Journal-Constitution.

Как отмечается, инцидент произошел в ночь на четверг, 19 декабря, в торговом центре города Сан-Антонио. По предварительным данным, по меньшей мере четыре человека получили ранения. Всех пострадавших госпитализировали.

Нападавшего не удалось задержать.

Как сообщал УНИАН, в больнице в Чехии произошла стрельба, в результате которой погибло четверо человек и двое были тяжело ранены.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #стрельба в США