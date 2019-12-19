В США в торговом центре произошла стрельба: четверо раненых

Нападавшего не задержали.

В одном из торговых центров в штате Техас произошла стрельба, в результате которой было ранено 4 человека.

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Об этом сообщает издание The Atlanta Journal-Constitution.

Как отмечается, инцидент произошел в ночь на четверг, 19 декабря, в торговом центре города Сан-Антонио. По предварительным данным, по меньшей мере четыре человека получили ранения. Всех пострадавших госпитализировали.

Нападавшего не удалось задержать.

Как сообщал УНИАН, в больнице в Чехии произошла стрельба, в результате которой погибло четверо человек и двое были тяжело ранены.