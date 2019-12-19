В США в торговом центре произошла стрельба: четверо раненых
10:15, 19 декабря 2019Мир
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Нападавшего не задержали.
В американском штате Техас в торговом центре произошла стрельба / Фото: The Atlanta Journal-Constitution
В одном из торговых центров в штате Техас произошла стрельба, в результате которой было ранено 4 человека.
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Об этом сообщает издание The Atlanta Journal-Constitution.
Как отмечается, инцидент произошел в ночь на четверг, 19 декабря, в торговом центре города Сан-Антонио. По предварительным данным, по меньшей мере четыре человека получили ранения. Всех пострадавших госпитализировали.
Нападавшего не удалось задержать.
#BREAKING Four shot, one in critical after shooting at San Antonio mall https://t.co/qipCKQUKTypic.twitter.com/Ng7RD4ibiJ— Local 12/WKRC-TV (@Local12) 19 декабря 2019 г.
Как сообщал УНИАН, в больнице в Чехии произошла стрельба, в результате которой погибло четверо человек и двое были тяжело ранены.
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