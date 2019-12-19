В Белом доме отреагировали на решение Палаты представителей об импичменте Трампа

Пресс-секретарь Белого дома назвала решение Палаты представителей США об импичменте "позорной страницей в истории США".

В Белом доме заявили, что при рассмотрении вопроса об импичменте президента США в Сенате Дональд Трамп будет полностью оправдан.

Там заявили, что президент полностью уверен в том, что Сенат "восстановит порядок" в стране и справедливость, передает РБК со ссылкой на Reuters.

Само решение Палаты представителей об импичменте пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришем назвала "одной из самых позорных страниц в политической истории Соединенных Штатов".

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Как сообщал УНИАН, сегодня в ходе голосования в Палате представителей США утвердили обвинения в отношении Трампа по двум статьям ("превышение полномочий" и "воспрепятствование Конгрессу").

Теперь вопрос об отстранении главы государства от должности будет передан Сенату. По итогам слушаний, которые могут начаться уже в январе, пройдет голосование. По закону для отстранения президента от должности за это должны проголосовать две трети членов верхней палаты Конгресса.

В отличие от Палаты представителей, где большинство у Демократической партии, Сенат контролируют члены Республиканской партии.