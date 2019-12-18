Германия будет наказывать тюрьмой за попытки "лечить" геев

Берлин сделал еще один шаг навстречу запрету так называемых «конверсионных процедур», которые включают гипноз и лечение геев электрошоком.

Правительство Германии поддержало закон, который будет наказывать фейковое лечение людей нетрадиционной ориентации лишением свободы на год или штрафом до 30 тысяч евро.

Об этом сообщает REUTERS.

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Таким образом, Берлин сделал еще один шаг навстречу запрету так называемых «конверсионных процедур», которые включают гипноз и лечение геев электрошоком.

«Гомосексуализм – не болезнь. Сам термин «терапия» является неправильным», – говорится в заявлении Минздрава Германии.

По словам министра здравоохранения, лечения, которое часто проводят родственники или религиозные фанатики, наносят серьезный психологический или физический вред.

Ежегодно в Германии из-за «конверсионной терапии» страдают 1000 человек. Представитель фонда Магнуса Хиршфельда отметил, что Германия станет первой большой страной Европы, которая запретит такое лечение.