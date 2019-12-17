Сенат США одобрил оборонный бюджет, предусматривающий $300 миллионов для Украины

В проект оборонного бюджета, среди прочего, включили меры "по сдерживанию агрессии" России.

Сенат Соединенных Штатов Америки одобрил бюджет Пентагона, который предусматривает 300 млн долларов для Украины, и санкции против "Северного потока-2".

Как сообщает Голос Америки, Сенат США одобрил законопроект о финансировании расходов на оборону на общую сумму 738 млрд, который предусматривает предоставление 300 млн долларов на финансирование Инициативы по безопасности Украины, что включает летальную оборонительную помощь, а также развитие возможностей береговой охраны, в том числе береговые крылатые ракеты и противокорабельные ракеты.

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В проекте законодатели предусмотрели и обязательность введения санкций против компаний, участвующих в газпромовском энергетическом проекте "Северный поток-2", а также в проекте "Турецкий поток".

Также предусмотрели запрет на передачу Турции американских истребителей F-35. Ее ввели из-за того, что Турция купила у России зенитно-ракетную систему С-400 "Триумф".

Между тем законодатели США отдельно обращают внимание, что законопроект, который теперь должен подписать президент США Дональд Трамп, содержит положения о повышении оплаты военных на 3,1%.

Напомним, ранее Палата представителей Конгресса США поддержала законопроект об американском оборонном бюджете на следующий год, который предусматривает санкции в отношении компаний, обеспечивающих строительство газопровода "Северный поток-2".