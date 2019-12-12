Конгресс США одобрил санкции против "Северного потока-2" - "Нафтогаз"

Следующим шагом станет голосование за этот законопроект в Сенате на следующей неделе.

Палата представителей Конгресса США поддержала законопроект об американском оборонном бюджете на следующий год, что предусматривает также санкции в отношении компаний, которые обеспечивают строительство газопровода "Северный поток-2".

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Об этом на своей странице в Facebook написал глава правления Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев.

"Палата представителей Конгресса США только что подавляющим большинством (377 против 48) поддержала законопроект об американском оборонном бюджете на следующий год. Кроме решения предоставить военную помощь Украине на 300 миллионов долларов, этот документ содержит также обязательные санкции в отношении компаний, которые обеспечивают строительство "Северного потока-2", - написал Коболев.

Он отметил, что следующим шагом станет голосование за этот законопроект в Сенате на следующей неделе и подписание закона президентом Дональдом Трампом и внедрение.

Справка УНИАН. Проектом "Северный поток-2" предусмотрены строительство и работа двух веток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море в Германию. Новый трубопровод в обход Украины планировалось завершить до конца 2019 года.

В конце марта - начале апреля 2018 года компания Nord Stream 2 (оператор проекта строительства газопровода "Северный поток-2") получила разрешение на строительство газопровода от Германии и Финляндии, а в июне - от Швеции.

В конце октября этого года Датское энергетическое агентство выдало разрешение на строительство газопровода "Северный поток-2" на континентальном шельфе к юго-востоку от Борнхольма (остров в Дании) протяженностью 147 километров.

Основателем компании Nord Stream 2 AG является "Газпром". Финансирование проекта ведут европейские компании - французская Engie, австрийская OMV, британско-нидерландская Shell, немецкие Uniper и Wintershall.

Украина выступает против строительства "Северного потока-2".