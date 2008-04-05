Саркози выдвинул условие своего участия в открытии Олимпиады

19:47, 05 апреля 2008
Мир
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Окончательное решение -  в августе

Президент Франции Николя Саркози откажется от участия в церемонии открытия летних Олимпийских игр 2008 года в Пекине, если Китай не начнет переговоры с Далай-ламой. 

По словам французского министра по правам человека, Китай должен прекратить насилие в отношении жителей Тибета, освободить политзаключенных и начать переговоры с лидером тибетских буддистов Далай-ламой.

Окончательное решение о посещении Игр в Пекине президент Франции  примет в августе после консультаций с лидерами ЕС, добавила министр.

Радио Свобода

 

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