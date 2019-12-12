В Израиле пройдут третьи за год досрочные выборы в парламент

Официально досрочные выборы должен объявить президент Израиля Реувен Ривлин.

Парламент Израиля (Кнессет) самораспустился в полночь в среду, 11 декабря, после того, как отведенное Конституцией страны время на формирование коалиционного правительства прошло.

Официально досрочные выборы должен объявить президент Израиля Реувен Ривлин 12 декабря, пишет Громадське со ссылкой на The Times of Israel.

Следующие досрочные выборы, которые станут уже третьими за последний год, состоятся 2 марта 2020 года.

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Согласно законодательству Израиля, после выборов президент страны определяет партию, которой поручает вести переговоры о формировании правительства в течение 28 дней. Если ей не удается этого сделать, наступает трехнедельный период, когда сформировать коалицию может попробовать любой депутат. Этот период истек 11 декабря.

На последних досрочных выборах в Израиле, состоявшихся 17 сентября, партия действующего премьера Нетаньяху "Ликуд" получила 33 мандата, тогда как "Кахоль-Лаван" - 34. Сначала президент страны поручил право формировать правительство Нетаньяху, однако его попытки сформировать коалицию провалились.

Бени Ганц официально получил право формировать новое израильское правительство 23 октября, но 20 ноября сообщил о несостоятельности сформировать коалицию Ривлину.

По данным соцопроса израильского 13 канала, на ближайших выборах партия "Кахоль-Лаван" могла бы получить 37 мест в парламенте, тогда как "Ликуд" - 33. Таким образом, партия Бени Ганца постепенно увеличивает разрыв с политической силой Нетаньяху. Меньше мест может получить и блок крайне правых партий, поддерживающих Нетаньяху - 52 вместо действующих 55, что меньше необходимой для минимального большинства 61 мандата.

При этом 41% обвиняет в третьих досрочных выборах действующего израильского премьера и только 5% - Ганца.