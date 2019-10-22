Нетаньяху не удалось сформировать новое правительство Израиля

Президент страны Реувен Ривлин должен дать возможность на формирование правительства оппоненту Нетаньяху - Бени Ганцу.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху вернул президенту страны Реувену Ривлину мандат на создание коалиционного правительства, после того, как не смог заручиться поддержкой достаточного количества парламентариев.

В пресс-службе президента Израиля сообщили, что Реувен Ривлин теперь поручит формирование правительства политическому оппоненту Нетаньяху, лидеру партии "Кахоль-Лаван" ("Бело-голубые") Бени Ганцу и предоставит ему для этого предусмотренные законом 28 дней, передает Deutsche Welle.

Напомним, это была вторая за последние пять месяцев неудачная попытка Нетаньяху сформировать правительство. После парламентских выборов в апреле он не смог в отведенный законом срок договориться о создании коалиции, поэтому пришлось распустить Кнессет и назначить повторное голосование на 17 сентября.

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В результате выборов в Кнессет блок партий "Кахоль-Лаван" получил на одно место больше, чем партия Нетаньяху "Ликуд". Согласно окончательным результатам голосования, "Ликуд" получил 32 мандата, а "Кахоль-Лаван" - 33. Одновременно Натаньяху имел большую поддержку в парламенте за его кандидатуру на пост главы нового правительства высказались 55 депутатов, а в поддержку Ганца - 54.

После этого президент Израиля призвал обе крупнейшие партии к формированию широкой коалиции. Биньямин Нетаньяху также предложил "Кахоль-Лавана" сформировать коалицию, отметив, что иного варианта не существует. Однако Бени Ганц заявил, что его политическая сила получила в Кнессете на одно место больше, поэтому должность главы правительства должен занять именно он. Он также отклонил возможность формирования правительства во главе с Нетаньяху, назвав в качестве причины обвинения против действующего премьера в коррупции.