Вторые за год выборы в парламент Израиля не выявили фаворита - экзит-поллы

Убедительную победу на выборах не удалось одержать ни одной из основных политических сил Израиля.

Ни одна из основных политических партий Израиля не смогла одержать победу на прошедших во вторник парламентских выборах.

Как пишет Голос Америки, действующему премьер-министру Беньямину Нетаньяху и возглавляемой им партии "Ликуд" не удастся собрать коалицию в израильском Кнессете. Для этого необходимо получить как минимум 61 место в парламенте, в котором заседают 120 депутатов.

Впрочем, нельзя говорить и о победе главного противника Нетаньяху - отставного командующего армией Израиля Бенни Ганца, возглавляющего левоцентристский блок "Кахоль-Лаван".

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Экзит-поллы на избирательных участках провели сразу три ведущих израильских телеканала. Согласно одному из опросов, "Ликуд" и "Кахоль-Лаван" набрали одинаковое количество голосов и получили по 32 мандата. Еще один экзит-полл показывает, что у "Кахоль-Лавана" будет 34 места в парламенте, а у "Ликуда" - 33. Согласно результатам третьего опроса, блок Бенни Ганца получил 33 мандата, а партия Нетаньяху – 31.

Ни Нетаньяху, ни Ганц результаты экзит-поллов не комментировали, предпочитая дождаться официальных результатов выборов.

Впервые в истории Израиля повторные выборы были созваны уже через несколько месяцев после предыдущего голосования из-за неспособности "Ликуда" организовать правящую коалицию, отмечает "Голос Америки".

"Подобный политический тупик не имеет прецедентов в израильской политике", - пишет издание.

После того, как будут обнародованы окончательные результаты, президент Реувен Ривлин проведет консультации с каждой из партий и попросит сформировать правительство либо Нетаньяху, либо Ганца.

Ранее УНИАН сообщал, что парламент Израиля проголосовал за самороспуск и объявил проведение вторых за год внеочередных выборов.