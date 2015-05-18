Турция продолжит переговоры о вступлении в ЕС

Об этом говорится в совместном заявлении руководства ЕС и Турции, передает "ЕвроПравда". "Переговоры о вступлении остаются краеугольным камнем в отношениях ЕС-Турция. Мы подчеркнули важность конкретных шагов по возрождению переговоров о вступлении, в том числе в области верховенства права и правосудия, а также в экономической сфере", - говорится в заявлении.

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Кроме того, ЕС и Турция выразили намерение продолжать сотрудничество, в том числе и в сфере торговли и модернизации Таможенного союза, энергетики и либерализации визового режима.

В ЕС отметили выдающуюся роль Турции в решении проблемы миграции, в частности в сфере предотвращения нелегальным миграционным потокам и в вопросе предоставления убежища мигрантам.

Напомним, Турция является кандидатом на вступление в ЕС, но ее членство блокируется рядом европейских государств, которые считают, что Анкара не придерживается ключевых демократических стандартов Евросоюза.

Турция подписала Соглашение об ассоциации с ЕС еще в 1960-х годах (относительно зоны свободной торговли – в 1996 году).