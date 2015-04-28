Генсек ООН: движение к всеобщему ядерному разоружению повернулось вспять

Об этом сообщает центр новостей ООН.

«Недавние события указывают на то, что движение к всеобщему ядерному разоружению повернулось вспять. Вместо прогресса, новых соглашений о сокращении вооружений появляются сообщения о дестабилизации и нарушении существующих соглашений», - говорится в послании Пан Ги Муна, с которым выступил его первый заместитель Ян Элиассон на Конференции по рассмотрению действия Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), в понедельник, 27 апреля.

«Это движение вспять - регресс для всего мира. Я призываю лидеров отказаться от недальновидного политического позерства и вместо этого поставить смелые глобальные задачи, которое бы отвечали чаяниям человечества. Подлинную национальную безопасность можно обеспечить только выйдя из тени ядерной угрозы», - говорится в послании.

Читайте такжеПутин пытается запугать НАТО угрозами ядерного удара - The Times Выступая от имени Пан Ги Муна, Ян Элиассон подчеркнул, что ликвидация ядерного оружия - главный приоритет ООН.

Он напомнил, что «Договор о нераспространении ядерного оружия – это краеугольный камень режима нераспространения и важная отправная точка для достижения мира, свободного от ядерного оружия».

Справка. Договор о нераспространении ядерного оружия был подписан 1 июля 1968 года 59 государствами в Москве, Вашингтоне и Лондоне. Он вступил в силу в 1970 году.

ДНЯО закрепил статус ядерных держав за пятью государствами (Великобритания, США, Китай, СССР и Франция) и был призван предотвратить дальнейшее распространение ядерного оружия. С одной стороны, арсеналы стран ядерной «пятерки» были узаконены, с другой, все прочие страны, подписав документ, лишались права создавать или приобретать ядерное оружие. Государства – члены ядерного клуба обязались не передавать технологии создания ядерного оружия и добиваться полной ликвидации ядерных арсеналов.

В 1995 году срок действия Договора был продлен бессрочно. В настоящее время вне Договора остаются Индия, Пакистан и Израиль. Израиль в качестве условия присоединения к ДНЯО выдвигает общее урегулирование кризиса на Ближнем Востоке. Индия и Пакистан рассматривают возможность своего присоединения к ДНЯО исключительно в качестве государств, обладающих ядерным оружием. О выходе из ДНЯО заявила КНДР, но этот шаг не признан международным сообществом.