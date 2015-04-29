Австрия призвала полностью запретить ядерное оружие

Австрия призвала запретить ядерное оружие, поскольку его применение влечет за собой катастрофические гуманитарные последствия.

Об этом заявил глава МИД Австрии Себастьян Курц во время выступления на конференции Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), отметив, что эту инициативу поддерживают 159 государств, передает LB.ua со ссылкой на агентство Рейтер.

"Единственный способ гарантировать, что ядерное оружие никогда не будет использоваться снова - это его полная ликвидация. Все государства несут ответственность за предотвращение использования ядерного оружия", - сказал он в обращении к 191-й стране-участнику Договора.

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Между тем, хотя инициативу поддерживают дипломаты 159 государств-членов ДНЯО, она практически не имеет поддержки среди ядерных государств и членов Совбеза, имеющих право вето, - США, Британии, Франции, России и Китая.

Государства, которые, вероятно, имеют ядерное оружие - Израиль, Пакистан, Индия и КНДР - не перечислены среди сторонников инициативы.