Директора британской школы прозвали Гринчем за запрет рождественских открыток

По словам директора, такая инициатива направлена на улучшение экологической ситуации.

Директор начальной школы в городе Грантем (Великобритания) Джонатан Мэйсон запретил детям посылать друг другу рождественские открытки. Он уверен, что эта традиция негативно влияет на экологическую ситуацию.

Об этом передает The Telegraph.

Читайте такжеВ США шериф на Хеллоуин предупредил детей, где живут педофилы: на него подали в судПо словам Мэйсона, к нему подошли уже несколько детей, которые выразили беспокойство по поводу экологии и воздействием на нее, в том числе и рождественских открыток.

Директор написал каждому родителю, что ребенок может подписать только одну открытку для всего класса – не более.

Также в школе не будут устанавливать коробку для открыток.

«Если мы выложим в ряд все открытки, которые отправляют жители нашей планеты, их длина превысит окружность Земли в 500 раз», – рассказывает Мэйсон.

Мнения родителей разделились. Некоторые уже повесили на директора школы ярлык Гринча: они уверены, что нарушать рождественскую традицию – это неправильный шаг, тем более, что большинство открыток сделаны из переработанной бумаги.

Другие наоборот поддержали решение школы. В начальной школе не все умеют хорошо писать, а потому оформить 30 открыток для каждого одноклассника становилось для ребенка не приятным моментом, а «борьбой».

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