Беларусь и РФ создадут единые парламент и правительство

Также они объединят социальную, политическую и экономическую сферы.

Россия и Беларусь в рамках объединения в Союзное государство создадут единые парламент и правительство.

Об этом договорились президент РФ Владимир Путин и президент Беларуси Александр Лукашенко, передает Reformation.

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"Президенты договорились, что цели заявлены грандиозные и они не должны меняться. Это переход на унифицированное налоговое законодательство, создание единых рынков нефти, газа и электроэнергии, создать единый парламент и правительство с определенными полномочиями, когда независимые Россия и Беларусь отдают наверх определенные управляющие функции с обязательным исполнением. Такая задача сейчас решается", - заявил посол Беларуси в России Владимир Семашко.

По словам Семашко, сейчас идет работа над дорожными картами по интеграции в Союзное государство. 20 из 31 "карты" уже согласованы, все остальные должны быть готовы в срок до одной недели.

Союзное государство - это надгосударственное объединение России и Беларуси с организацией единого политического, экономического, военного, таможенного, валютного, юридического, гуманитарного и культурного пространств.

Как сообщал УНИАН, ранее Лукашенко заявил, что его страна терпит огромные убытки из-за неравных торговых отношений с Россией. По его словам, ни один документ об интеграции Беларуси с РФ не будет утвержден без решения принципиальных для Минска вопросов.