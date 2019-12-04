В Вашингтоне начались новые слушания по делу об импичменте Трампа

На слушаниях эксперты должны помочь комитету определить, можно ли предъявить Трампу обвинения на основании его беседы с Зеленским.

В Вашингтоне начались слушания в юридическом комитете палаты представителей США, посвященные процедуре импичмента президента США Дональда Трампа.

Об этом сообщают американские СМИ.

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Сегодня выступают четыре эксперта в законодательной сфере. Они должны помочь комитету определить, можно ли предъявить Трампу обвинения, влекущие за собой импичмент, на основании его беседы с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Председатель юридического комитета демократ Джерри Надлер заявил, что администрация Трампа создает беспрецедентные помехи для расследований, проводимых в отношении президента.

"В ходе процедуры импичмента в 1974 году президент Никсон передал десятки записей. В 1998 году президент Клинтон сдавал анализ крови. Президент Трамп, напротив, отказался предоставить хоть один документ и приказал всем свидетелям не давать показания", - заявил Надлер.

Республиканец Даг Коллинз упрекнул демократов в том, что они пытаются под любыми предлогами организовать импичмент Трампа.

Как сообщал УНИАН, Комитет по разведке Палаты представителей США опубликовал проект отчета об импичменте с обвинением президента Дональда Трампа в злоупотреблении властью. В отчете сообщается, что Трамп оказывал давление на Украину, которая должна была помочь ему победить на президентских выборах 2020 года, и впоследствии препятствовал попыткам Конгресса провести расследование.