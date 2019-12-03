В США опубликован проект отчета о расследовании об импичменте Трампа

Если документ утвердят, начнется следующий этап импичмента президента США Дональда Трампа.

Комитет по разведке Палаты представителей США опубликовал проект отчета об импичменте с обвинением президента Дональда Трампа в злоупотреблении властью.

В отчете сообщается, что Трамп оказывал давление на Украину, которая должна была помочь ему победить на президентских выборах 2020 года, и впоследствии препятствовал попыткам Конгресса провести расследование, передает Украинская правда со ссылкой на The New York Times.

Как сообщает издание, доклад будет утвержден во вторник вечером и положит начало следующему этапу импичмента - дебатам демократов и консерваторов в Судебном комитете Палаты представителей.

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В ходе дебатов будет решено, направлять ли проект статей об импичменте в Палату представителей на голосование.

Если большинство членов Палаты проголосует за принятие статей об импичменте, Трамп лишится должности президента США. Затем дело будет передано в Сенат для судебного разбирательства.

Отчет не содержит обвинений против президента, пишет Голос Америки. В нем представлены факты и обстоятельства, которые, по мнению авторов расследования, демонстрируют, что "президент Трамп воспользовался своими властными полномочиями для давления на Украину" в собственных политических интересах. Кроме того, авторы отчета утверждают, что после того, как широкой общественности стало известно о действиях, предпринятых Трампом, президент попытался "организовать беспрецедентные препятствия" правосудию, чтобы "скрыть свои правонарушения".

Напомним, процедура импичмента Трампа была запущена в сентябре из-за разговора президента США с президентом Украины Владимиром Зеленским. Демократы считают, что Трамп пытался давить на украинского лидера в собственных политических интересах.