НАТО поможет Польше и Балтии, если Россия нападет – генсек альянса

По словам Столтенберга, дислокация военных в этих странах оказывает сильный сигнал для России.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил о полной военной поддержке Польше и странам Балтии в случае нападения России.

Об этом он рассказал в интервью польской газете Rzeczpospolita, передает DW.

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По его словам, дислокация военных в этих странах оказывает сильный сигнал для России».

"Если на Польшу и страны Балтии будет совершено нападение, на него ответит весь Альянс", – заявил Столтенберг.

В то же время он отметил, что пока альянс не видит в России врага, но надеется, что сценарий агрессии в Украине в странах НАТО не повторится.

"Однако мы должны быть уверены, что в одной из стран НАТО не повторится того, что произошло в Украине, - вооруженного вторжения России в соседнюю страну", – сказал он.

Ранее Столтенберг высказался за улучшение отношений с Россией.

"Мы выступаем за переговоры с Россией о контроле над вооружениями", - добавил он. Подход НАТО в отношениях с Москвой заключается в "запугивании и диалоге", и Германия всегда была "сильным сторонником этого подхода", – заявил генсек НАТО.