Столтенберг призвал НАТО к улучшению отношений с Россией

Глава Альянса Йенс Столтенберг выступает за необходимость переговоров с Москвой по контролю над вооружениями.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг высказался за улучшение отношений с Россией.

"Мы должны вести диалог с Россией, чтобы изменить к лучшему наши отношения", - заявил глава Альянса в воскресенье, 1 декабря, в интервью немецкой телекомпании ARD, пишет DW.

По словам Столтенберга, РФ является и останется в будущем самым большим соседом НАТО. "Мы выступаем за переговоры с Россией о контроле над вооружениями", - добавил он. Подход НАТО в отношениях с Москвой заключается в "запугивании и диалоге", и Германия всегда была "сильным сторонником этого подхода", заявил генсек НАТО.

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Между тем госдепартамент США поздравил со вступлением в должность 1 декабря новых руководителей Евросоюза и заявил о готовности к сотрудничеству с ними, в том числе по противостоянию угрозам со стороны России, Китая и Ирана.

Это сотрудничество "включает в себя укрепление торговых отношений, энергетической безопасности Европы и противостояния общим вызовам нашей безопасности и демократических ценностей, в том числе угрозам, создаваемым Россией, компартией Китая и Ирана", говорится в сообщении на официальном сайте Государственного департамента.

Соединенные Штаты и Евросоюз, отмечается далее в сообщении, "являются силой добра в мире", и Вашингтон рассчитывает на "дальнейшее укрепление дружбы и активизацию трансатлантического партнерства с целью обеспечения мирного и благополучного будущего для наших граждан".