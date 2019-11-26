Наибольшая потеря Франции: в Мали из-за столкновения вертолетов погибли 13 военных

По данным офиса президента, это самая большая потеря Франции с начала ввода войск в регион Сахель в 2013 году.

13 французских военных погибли во время столкновения двух вертолетов в Мали вечером 25 ноября.

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Об этом сообщается на сайте Елисейского дворца.

По данным офиса президента, это самая большая потеря Франции с начала ввода войск в регион Сахель в 2013 году.

В общем в Мали, Нигере и Чаде находится более 4 500 французских военных, которые противостоят исламистам, связанным с экстремистскими группировками «Аль-Каида» и «Исламское государство».

Как сообщал УНИАН, украинский национальный персонал 23 июня этого года в составе 5 человек впервые приобщился к выполнению заданий Многопрофильной интегрированной миссии ООН по стабилизации в Мали.