Наибольшая потеря Франции: в Мали из-за столкновения вертолетов погибли 13 военных
12:16, 26 ноября 2019Мир
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По данным офиса президента, это самая большая потеря Франции с начала ввода войск в регион Сахель в 2013 году.
В общем в Мали, Нигере и Чаде находится более 4 500 французских военных / фото minusma.unmissions.org
13 французских военных погибли во время столкновения двух вертолетов в Мали вечером 25 ноября.
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Об этом сообщается на сайте Елисейского дворца.
По данным офиса президента, это самая большая потеря Франции с начала ввода войск в регион Сахель в 2013 году.
В общем в Мали, Нигере и Чаде находится более 4 500 французских военных, которые противостоят исламистам, связанным с экстремистскими группировками «Аль-Каида» и «Исламское государство».
Как сообщал УНИАН, украинский национальный персонал 23 июня этого года в составе 5 человек впервые приобщился к выполнению заданий Многопрофильной интегрированной миссии ООН по стабилизации в Мали.
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