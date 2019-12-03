Звездная кошка-мем Лил Баб умерла из-за болезни

На ее Instagram-аккаунт подписаны 2,4 млн поклонников.

Одна из самых известных кошек интернета Лил Баб (Lil Bub) умерла в возрасте восьми лет.

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Она страдала болезнью, которая разрушает кости. О ее смерти в Instagram сообщил хозяин - музыкант Майк Бридавски.

Кошка Лил Баб родилась с аномалиями, которые повлияли на ее внешний вид и не дали ей “повзрослеть”. Пушистика нашли просто на улице, а впоследствии она стала настоящей звездой. Из-за за ее больших зеленых глаз и неподходящих пропорций появилось множество мемов. Также у Лил Баб появился собственный сайт и шоу. Кошка даже стала героиней книги. На Instagram-аккаунт Лил Баб подписаны 2,4 млн поклонников.

Однако тяжелая болезнь разрушала кости Лил Баб. В воскресенье, 1 декабря, четырехлапой звезды Сети не стало.

"Мы потеряли самую чистую, самую добрую и наполненную жизненной силой кошку на планете. Баб была веселой и полной любви, когда лежала с нами в кровати субботним вечером, и внезапно тихо умерла во сне", - написал хозяин.

Бридавски рассказал, что смерть любимицы избавила его от тяжелого решения усыпить животное, которое со временем пришлось бы принимать.

Музыкант уверен, что кошка повлияла не только на его жизнь, но и смогла привлечь внимание к проблемам бездомных животных. Она стала одной из исследуемых учеными кошек, а также помогла собрать более $700 тыс. на нужды подобных ей животных.

"Она научила меня всему, что я знаю онастоящей любви, познакомила меня с женой Стейси, именно благодаря ей у нас есть прекрасные дети - Роско и Лула. Она была постоянным источником тепла и любви в нашей жизни в течение последних восьми лет", - признался он.