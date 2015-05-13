В НАТО отметили, что доклад Немцова доказывает присутствие войск РФ в Украине: "Путин врет"

Доклад «Путин.Война», подготовленный Борисом Немцовым и его соратниками, доказывает присутствие российских войск в Украине, заявил Дождю в среду, 13 мая, высокопоставленный чиновник Североатлантического альянса, пожелавший остаться неназванным.

По словам собеседника, исследование «еще раз доказывает, что Путин врет».

Говоря о ситуации в Донбассе, источник отметил, что НАТО фиксирует отдельные нарушения режима прекращения огня. «Но, по нашим прогнозам, это не перерастет в большую войну», — добавил он.

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В турецкой Анталье 13-14 мая проходит встреча глав МИД стран НАТО.

Генсек альянса Йенс Столтенберг на полях встречи заявил, что «Украина может рассчитывать на продолжающуюся поддержку стран НАТО». Он подчеркнул, что проведение «успешных реформ будет решающим для обеспечения стабильности прогресса в Украине».