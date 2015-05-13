Украина призывает ЕС отреагировать на доклад по материалам Немцова «Путин.Война»

Как сообщает Представительство Украины при Европейском Союзе и Европейском Сообществе по атомной энергии, об этом говорится в письме представителя Украины при ЕС Константина Елисеева на адрес руководства Евросоюза, вместе с которым передан указанный документ.

Учитывая, что в докладе в очередной раз приводятся прямые доказательства незаконной аннексии Крыма, присутствия подразделений вооруженных сил РФ на Донбассе, а также поставки оружия и тяжелого вооружения пророссийским боевикам, по словам дипломата, ЕС должен учесть ее при подготовке следующего заседания Европейского Совета 25-26 июня и сделать все возможное, чтобы заставить РФ вывести свои вооруженные формирования с территории Украины.

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Доклад состоит из 12 разделов и описывает все аспекты российского вторжения в Украину.

В частности, авторы документа объясняют, зачем президенту РФ Владимиру Путину нужна война в Украине, а также описывают методы работы российской пропаганды.

Отдельно авторы рассказывают, как Россия аннексировала Крым, приводят доказательства участия российских военных в боях на востоке Украины.

В документе поясняется, что российские боевики не являются добровольцами, поскольку получают деньги за участие в боевых действиях.

В докладе приводятся данные многих российских военных, которые погибли в Украине, а также доказательства поставки вооружений и военной техники боевикам на Донбасс.

Также сторонники Немцова намерены презентовать доклад о российское вторжение в Украину «Путин. Война» в городах России и за рубежом.

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Немцова убили в Москве в ночь на 28 февраля. После смерти политика стало известно, что он работал над докладом о том, что на востоке Украины на стороне террористов воюют русские войска.