Украина призывает ЕС отреагировать на доклад по материалам Немцова «Путин.Война»
Украина призывает ЕС должным образом отреагировать на обнародование доклада по материалам российского оппозиционера Бориса Немцова «Путин.Война».
Как сообщает Представительство Украины при Европейском Союзе и Европейском Сообществе по атомной энергии, об этом говорится в письме представителя Украины при ЕС Константина Елисеева на адрес руководства Евросоюза, вместе с которым передан указанный документ.
Учитывая, что в докладе в очередной раз приводятся прямые доказательства незаконной аннексии Крыма, присутствия подразделений вооруженных сил РФ на Донбассе, а также поставки оружия и тяжелого вооружения пророссийским боевикам, по словам дипломата, ЕС должен учесть ее при подготовке следующего заседания Европейского Совета 25-26 июня и сделать все возможное, чтобы заставить РФ вывести свои вооруженные формирования с территории Украины.
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Доклад состоит из 12 разделов и описывает все аспекты российского вторжения в Украину.
В частности, авторы документа объясняют, зачем президенту РФ Владимиру Путину нужна война в Украине, а также описывают методы работы российской пропаганды.
Отдельно авторы рассказывают, как Россия аннексировала Крым, приводят доказательства участия российских военных в боях на востоке Украины.
В документе поясняется, что российские боевики не являются добровольцами, поскольку получают деньги за участие в боевых действиях.
В докладе приводятся данные многих российских военных, которые погибли в Украине, а также доказательства поставки вооружений и военной техники боевикам на Донбасс.
Также сторонники Немцова намерены презентовать доклад о российское вторжение в Украину «Путин. Война» в городах России и за рубежом.
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Немцова убили в Москве в ночь на 28 февраля. После смерти политика стало известно, что он работал над докладом о том, что на востоке Украины на стороне террористов воюют русские войска.