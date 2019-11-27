Не успели оправиться: у побережья Албании произошло новое землетрясение
20:20, 27 ноября 2019Мир
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Сообщений о пострадавших или разрушениях пока нет.
REUTERS
27 ноября землетрясение магнитудой 5,6 всколыхнуло побережья Албании, где днем ранее уже бушевала стихия.
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Об этом сообщает издание Ansamed. Согласно информации, эпицентр подземных толчков располагался в Адриатическом море.
Уточняется, что мощные толчки были ощутимы в 40 километрах от столицы Албании. Сообщений о пострадавших или разрушениях пока нет.
Напомним, в Албании недалеко от столицы произошло самое мощное за последние десятилетия землетрясение, которое унесло жизни десятков людей. Магнитуда толчков составляла 6,4. Больше всего от стихии пострадал город Дуррес.
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