Не успели оправиться: у побережья Албании произошло новое землетрясение

Сообщений о пострадавших или разрушениях пока нет.

27 ноября землетрясение магнитудой 5,6 всколыхнуло побережья Албании, где днем ранее уже бушевала стихия.

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Об этом сообщает издание Ansamed. Согласно информации, эпицентр подземных толчков располагался в Адриатическом море.

Уточняется, что мощные толчки были ощутимы в 40 километрах от столицы Албании. Сообщений о пострадавших или разрушениях пока нет.

Напомним, в Албании недалеко от столицы произошло самое мощное за последние десятилетия землетрясение, которое унесло жизни десятков людей. Магнитуда толчков составляла 6,4. Больше всего от стихии пострадал город Дуррес.