Число жертв землетрясения в Албании превысило 20 человек (видео)
Свыше 600 человек были ранены и нуждались в медицинской помощи.
В результате землетрясения в Албании, которое произошло 26 ноября, погибли более 20 человек.
Жертвами мощного землетрясения в Албании стали семь человек
Из-под руин зданий были спасены свыше 40 пострадавших, передает Euronews.
Как сообщила прессе министр обороны Албании Ольта Джачка, свыше 600 человек были ранены и нуждались в медицинской помощи.
Наиболее серьезный ущерб удар стихии нанес второму по величине городу Албании Дурресу. Здесь на улицах установили палатки, жители по-прежнему опасаются возвращаться в свои дома, опасаясь повторных толчков.
Это землетрясение стало самым мощным в Албании за последние почти 40 лет. Подземные толчки ощущались по всему Балканскому полуострову и в южных областях Италии.
На место уже прибыли спасатели из Европы - итальянцы, греки и румыны приехали с собаками-ищейками, умеющими обнаруживать людей под многометровой толщей завалов.
Напомним, во вторник, 26 ноября, в Чили произошло землетрясение магнитудой 5,1.
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