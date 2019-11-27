Число жертв землетрясения в Албании превысило 20 человек (видео)

09:47, 27 ноября 2019
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Свыше 600 человек были ранены и нуждались в медицинской помощи.

Землетрясение в Албании / REUTERS
Землетрясение в Албании / REUTERS

В результате землетрясения в Албании, которое произошло 26 ноября, погибли более 20 человек. 

Жертвами мощного землетрясения в Албании стали семь человек

Из-под руин зданий были спасены свыше 40 пострадавших, передает Euronews

Как сообщила прессе министр обороны Албании Ольта Джачка, свыше 600 человек были ранены и нуждались в медицинской помощи.

Наиболее серьезный ущерб удар стихии нанес второму по величине городу Албании Дурресу. Здесь на улицах установили палатки, жители по-прежнему опасаются возвращаться в свои дома, опасаясь повторных толчков.

Это землетрясение стало самым мощным в Албании за последние почти 40 лет. Подземные толчки ощущались по всему Балканскому полуострову и в южных областях Италии.

На место уже прибыли спасатели из Европы - итальянцы, греки и румыны приехали с собаками-ищейками, умеющими обнаруживать людей под многометровой толщей завалов.

Напомним, во вторник, 26 ноября, в Чили произошло землетрясение магнитудой 5,1.

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Теги: #землетрясение#Албания
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