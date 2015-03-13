В РФ закрыли дело о госизмене против многодетной матери Светланы Давыдовой

Уголовное дело в отношении многодетной матери Светланы Давыдовой, обвиняемой в государственной измене, закрыто, сообщил ее адвокат Иван Павлов, передает BBC.

"Дело против Светланы Давыдовой прекращено за отсутствием состава преступления, - написал Павлов на своей странице в "Фейсбуке". - С нее полностью сняты обвинения в совершении государственной измены и разъяснено право на реабилитацию".

Уголовное дело против Давыдовой было возбуждено после того, как стало известно, что в апреле прошлого года женщина связалась с украинским посольством и сообщила, что воинская часть рядом с ее домом в городе Вязьма Смоленской области опустела, а в транспорте она случайно услышала телефонный разговор, указывающий на то, что военнослужащие могли быть направлены в Донецк.

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21 января Лефортовский суд Москвы санкционировал арест Давыдовой, однако в начале февраля её выпустили под подписку о невыезде.

Давыдова воспитывает семерых детей, младшему из которых всего два месяца.