Трамп заявил о причастности Украины к вмешательству в выборы в США в 2016 году

Президент США говорит об Украине в контексте привлечения компании CrowdStrike к ликвидации последствий хакерских атак на серверы Демократической партии в 2016 году, поскольку эта компания, по словам Трампа, принадлежит "очень богатому украинцу".

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил о причастности Украины к вмешательству в президентские выборы в США в 2016 году.

Об этом Трамп сказал во время телефонного интервью в программе "Fox & Friends", которая выходит в эфире телеканала Fox News.

Трамп выразил мнение, что во время президентской избирательной кампании в США в 2016 году представители администрации Барака Обамы шпионили за ним и прослушивали телефонные разговоры. В частности, он утверждает, что к этой кампании причастны такие бывшие чиновники, как экс-директор Центрального разведывательного управления США Джон Бреннан, экс-директор Национальной разведки США Джеймс Клаппер, экс-советник президента США по национальной безопасности Сьюзан Райс.

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По его убеждению, эти чиновники предчувствовали, что он должен выиграть выборы у Хиллари Клинтон, и поэтому искали возможности не допустить этого. "Они написали фальшивое досье, это отвратительное фальшивое досье, и пытались опубликовать его перед выборами ... Они потратили миллионы и миллионы долларов. Хиллари Клинтон заплатила за это, и демократы", - утверждает Трамп.

При этом он заявил, что к этому также имеет отношение Украина. "Они отдали сервер (с данными Национального комитета Демократической партии США - УНИАН) компании CrowdStrike ... которая является компанией, которой владеет очень богатый украинец. И я все еще хочу увидеть этот сервер. Вы знаете, что ФБР так и не получило этот сервер. Это является большой частью старого дела. Почему они отдали его украинской компании?", - сказал Трамп.

При этом у него уточнили, действительно ли сервер был передан Украине. На это Трамп сказал, что именно об этом спросил 25 июля у президента Украины Владимира Зеленского во время телефонного разговора.

"Это именно то, о чем я спросил в телефонном разговоре, если вы знаете. Я имею в виду, что я спросил его напрямую, потому что мы ищем коррупцию, эту огромную коррупцию. Почему мы должны давать сотни миллионов долларов странам, в которых такая коррупция?", - сказал Трамп.

Также он заметил, Зеленский в Украине был избран президентом на основе намерений бороться с коррупцией.

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Как сообщал УНИАН, в 2016 году в американских СМИ сообщалось о хакерских атаках на серверы Демократической партии, и в частности Национального комитета Демократической партии, из которых были похищены документы Демократической партии.

В июне 2016 года эксперты по компьютерной безопасности заявили о проникновении в сеть штаб-квартиры демократов группировок, предположительно связанных с Россией. Устранением проблемы занималась компания CrowdStrike. Ее представители заявили, что речь идет об объединении Cozy Bear и Fancy Bear. Причем специалисты указывали на возможную связь хакеров с российскими ФСБ и ГРУ РФ.

Результатом одной из кибератак стала публикация 22 июля 2016 года тысяч писем руководства Демпартии на портале WikiLeaks.

В ходе второй атаки хакеры взломали сети комитета Демократической партии по выборам в конгресс, тогда же сообщалось, что за кибератакой могут стоять российские хакеры.

30 июля 2016 года стало известно, что хакеры взломали компьютерную сеть предвыборного штаба кандидата в президенты США Хиллари Клинтон.