Трамп утверждает, что Зеленский даже не знал о задержке военной помощи Украине

По словам Трампа, Украина получила деньги «без каких-либо условий», а на Зеленского и Пристайко никакого давления не оказывалось.

Президент США Дональд Трамп заявил, что президент Украины Владимир Зеленский и министр иностранных дел Вадим Пристайко даже не знали о задержке военной помощи США.

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Об этом Трамп написал в своем Twitter.

По словам Трампа, Украина получила деньги «без каких-либо условий», а на Зеленского и Пристайко никакого давления не оказывалось.

«Республиканцы и другие должны помнить, что украинский президент и министр иностранных дел сказали, что на них не оказывалось давление. Кроме того, они даже не знали, что деньги не были выплачены, и получили деньги без каких-либо условий. Но почему Германия, Франция (Европа) не платят?» - написал Трамп.

Republicans & others must remember, the Ukrainian President and Foreign Minister both said that there was no pressure placed on them whatsoever. Also, they didn’t even know the money wasn’t paid, and got the money with no conditions. But why isn’t Germany, France (Europe) paying? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 17 ноября 2019 г.

Напомним, в сентябре в США началось расследование о возможности импичмента Трампа в связи с высказанными в адрес Трампа обвинениями в том, что он давил на президента Украины Владимира Зеленского с целью нанести ущерб своему политическому оппоненту Джо Байдену.

Демократы в Конгрессе расценивают это как злоупотребление полномочиями. Трамп называет расследование «охотой на ведьм», указывая на расшифровку его второго телефонного разговора с Зеленским как на доказательство того, что он не нарушил ни одного закона.