Washington Post: Встреча Зеленского с Трампом в Белом доме теряет свое значение

Американский президент пригласил украинского коллегу в Вашингтон, но до сих пор тянет с датой.

С самого начала новый президент Украины дал четко понять, что его большой амбицией был визит в США, во время которого от бы встретился с Дональдом Трампом в Овальном кабинете. Во время телефонного разговора, который состоялся через считанные часы после победы Владимира Зеленского на выборах в апреле, американский лидер пригласил его в Вашингтон, сказав, что он может приехать, когда «обустроится и будет готов».

Украинец быстро принял приглашение, добавив, что «вся команда и я с нетерпением ждем этого визита», - пишет Washington Post. Но вот прошло шесть месяцев. А Зеленский до сих пор не побывал в Белом доме. Желанная встреча вместо этого оказалась в центре процесса импичмента. Трампа обвиняют в том, что он использовал ее, а также военную помощь для Украины на сотни миллионов долларов, чтобы заставить Зеленского начать копать грязь на демократов.

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Сегодня трудно сказать, такая встреча поможет или навредит Зеленскому в то время, когда он пытается консолидировать власть и продемонстрировать миру, что США стоят на стороне Украины в разгар войны против российских сил на Донбассе. Тем временем, украинский президент пытается организовать встречу с президентом России Владимиром Путиным. Северный фасад Белого дома стал иконой. Но реальная власть сосредоточена в Западном крыле здания, а также в комнате овальной формы с видом на юг, которая остается официальным кабинетом президента США с 1934 года, когда ее занял Франклин Рузвельт. Чейс Антермайер, который был помощником президентов Рональда Рейгана и Джорджа Буша, как-то сравнил Западное крыло «очень фешенебельным похоронным бюро» с толстыми коврами и изысканной мебелью. Здесь нет напряжения и доминирует тишина. Овальный кабинет традиционно выполняет роль формального святилища, куда могут зайти только приглашенные.

Трамп, в отличие от большинства его предшественников, использует его больше как открытую приемную, где он принимает решения.

«Я использую комнату довольно часто», - сказал он журналу Time в 2017 году.

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Одну из традиций Трамп все же сохранил. Овальный кабинет остался местом для формального поздравления иностранных лидеров. Журналистов приглашают сюда, чтобы они сфотографировали американского президента рядом с гостем перед камином, прежде чем их выгонят за дверь. Обычно лидеры во время этого показательно обмениваются любезностями. Трамп же, в отличие от других президентов США, использует встречи у камина как платформу для выражения своих взглядов на проблемы. Он позволяет журналистам задавать вопросы. Очень часто все это не имеет никакого отношения к двусторонней встрече с иностранным лидером. Поэтому гостям отводится роль молчаливого антуража.

Только в прошлом месяце Трамп унизил президента Финляндии таким поведением и заставил его рассматривать потолок, пока лидер США критиковал процедуру импичмента. Две недели назад президент Италии Серджио Маттарелла молча сидел перед камином в Овальном кабинете, пока его переводчик пытался успевать за Трампом, переводя его получасовую тираду о нечестности европейской торговли, пошлин, о Турции, Китае, Иране и предвыборных дебатах демократов.

Но несмотря на все это, иностранные лидеры рассматривают встречи с президентом США в Овальном кабинете как четкий сигнал об американской поддержке. Это, в частности, подчеркнул заместитель помощника Госсекретаря Джордж Кент во время показаний в деле об импичменте. Для Зеленского, как и для большинства других гостей, успешная картинка и разговор на сцене Овального кабинета казалась важной для выживания Украины.

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«Это усилило бы его рычаги влияния на переговорах с Владимиром Путиным о российской оккупации 7% украинской территории», - сказал Кент.

Издание отмечает, что помощь Евросоюза важна для Киева. Но только США имеют военную силу, которая может бросить вызов российским возможностям. И это единственная страна, которая оказала значительную летальную военную помощь Украине. Поддержка США сделала формальную встречу с Трампом очень важным сигналом устойчивости, который украинцы хотели послать Путину. Особенно это важно на фоне подготовки к первой встрече Зеленского с российским президентом.

Ничего не зная о желании Трампа относительно расследований против Джо Байдена перед выборами в 2020 году, команда Зеленского была убеждена, что если президенты США и Украины проведут вместе немного времени, американский лидер увидит, что поддержка Киева на самом деле в американских интересах. Сам бывший актер был уверен, что он сможет найти общий язык с президентом США, который тоже работал в сфере развлечений. Его лояльность можно было завоевать через встречу, на которой можно было бы развеять любые ошибочные представления об Украине. Об этом изданию сказал неназванный украинский чиновник, приближенный к Зеленскому.

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Но год подходит к концу. А администрация в Вашингтоне до сих пор не назвала дату визита. В августе, когда стало известно, что Трамп заблокировал военную помощь для украинской армии, команда украинского президента верила, что на встрече можно было бы расставить все точки.

«Он хотел вернуть Украину в повестку дня Трампа и его администрации», - пояснил неназванный украинский чиновник, добавив, что Зеленский надеялся использовать окно возможностей, будучи «новым лицом» в Украине, для перезагрузки отношений.

Вопрос встречи стал полярной звездой для украинской дипломатии в американском направлении. До середины лета было понятно, что нужно не просто развеять ошибочные представления президента США об Украине и ее нового лидера, а также показать России, что Трамп стоит на украинской стороне после смены власти. До времени, когда украинский и американский президенты встретились в кулуарах ООН, военная помощь уже была разблокирована. Но процесс импичмента только начинался. Зеленский дал понять, что до сих пор хочет встретиться в Белом доме. Он поблагодарил Трампа за приглашение в Вашингтон, но добавил, что «вы забыли назвать мне дату».

На фоне неудобного смеха аудитории, Трамп указал пальцем на членов своей администрации.

«Они вам скажут дату», - ответил он.