Импичмент Трампа: в Конгрессе США начались открытые слушания

Перед Конгрессом должны выступить Уильям Тейлор и Джордж Кент.

В среду, 13 ноября, в Конгрессе США начались слушания по делу об импичменте президента Дональда Трампа.

Об этом передает ТСН.

Читайте такжеВ Конгрессе США назвали дату первых открытых слушаний по делу импичмента ТрампаВ первый день слушаний перед Конгрессом должны выступить поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор и заместитель помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Джордж Кент.

Слушания транслирует американское телевидение. Трансляцию с переводом на украинский ведет «Голос Америки».

В пятницу, 15 ноября, в Конгрессе заслушают бывшего посла США в Украине Мари Йованович.

Эти свидетели уже выступали перед комитетами Палаты представителей США за закрытыми дверями. Они заявили, что Трамп с помощью военной помощи и встреч в Белом доме хотел добиться от властей Украины расследования против своих политических конкурентов.