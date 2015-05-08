Reuters: на борту военного вертолета, разбившегося в Пакистане, были послы ЮАР, Ливана и Румынии

Об этом сообщает агентство Reuters.

Как сообщили в МИД Румынии, их посол жив и невредим.

Как сообщалось ранее, в Пакистане потерпел крушение военный вертолет с иностранными дипломатами на борту. По последним данным, погибли семь человек, в том числе послы Норвегии и Филлиппин, а также супруги послов Малайзии и Индонезии. Погибли и трое членов экипажа.

Читайте такжеВ Пакистане при падении вертолета погибли иностранные дипломатыПредставитель военного ведомства Пакистана Асим Баджва заявил, что в аварии пострадали послы Польши и Нидерландов.

В то же время чиновник провинции Гилгит, куда направлялся вертолет, сообщил о девяти погибших, пишет агентство. Как известно, на другом вертолете в этом же направлении летел премьер-министр страны Наваз Шариф, который после аварии вернулся в Исламабад.

Пакистанский Талибан взял на себя ответственность за аварию вертолета, заявив, что его сбили боевики организации из ПЗРК, однако свидетели на земле и в трех других вертолетах не подтверждают, что по машине велся какой-либо огонь.

Эта провинции не является центром военного противостояния, и местный Талибан часто берет на себя ответственность за инциденты, к которым не имеет отношения, пишет агентство.