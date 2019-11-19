ЕС: Беларусь не смогла провести выборы в соответствии с международными стандартами
Европейский союз расценивает досрочные парламентские выборы в Беларуси как «неиспользованную возможность» провести голосование в соответствии с международными стандартами.
Такую оценку обнародовала представитель Европейской службы внешних действий Майя Коциянчич, передает «Радио Свобода».
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Европейский союз призвал белорусские власти «немедленно возобновить разработку избирательной реформы», чтобы выборы президента Беларуси в 2020 году состоялись по новым правилам.
Ранее 18 ноября эксперты ОБСЕ признали выборы в Беларуси не соответствующими международным стандартам.
Согласно предварительным результатам парламентских выборов в Беларуси, в нижнюю палату парламента не прошел ни один оппозиционный кандидат. Предварительные итоги голосования опубликовала 18 ноября Центральная избирательная комиссия Беларуси.
В Палату представителей национального собрания, по данным ЦИК, избраны представители Белорусской патриотической партии, Республиканской партии труда и справедливости, Либерально-демократической партии, Белорусской аграрной партии, коммунисты, а также представители общественного объединения «Белая Русь». Все они поддерживают политику власти.
На нынешних выборах почти все оппозиционные кандидаты были отсеяны властью в процессе регистрации и агитационного периода.