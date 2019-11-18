В новый парламент Беларуси не прошел ни один оппозиционный кандидат

В этом году явка на выборах составила 77,22 процента.

По предварительным результатам парламентских выборов в Беларуси, в новый созыв ее Палаты представителей не прошел ни один оппозиционный кандидат.

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Как сообщает DW, в ночь на понедельник, 18 ноября, Центральная избирательная комиссия Беларуси признала выборы состоявшимися и обнародовала предварительные итоги голосования.

Так, в нижнюю палату Национального собрания избраны представители Белорусской патриотической партии, Республиканской партии труда и справедливости, Либерально-демократической партии, а также общественного объединения "Белая Русь". Все они поддерживают действующий режим.

Отмечается, что еще до публикации предварительных итогов глава ЦИК Лидия Ермошина сообщила, что в Палату представителей прошли экс-министр информации страны Лилия Ананич, бывший посол Беларуси в Турции Андрей Савиных, а также "Мисс Беларусь - 2018" Мария Василевич.

В этом году явка составила 77,22 процента, что на три процентных пункта выше показателя выборов 2016 года.