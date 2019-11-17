В Беларуси сегодня выбирают новый парламент

Выборы проводятся по одномандатным избирательным округам,

В Беларуси проходят выборы депутатов палаты представителей – нижней палаты Национального собрания седьмого созыва.

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Как сообщает БЕЛТА, избирательные участки открылись по всей стране в 8.00 и будут работать до 20.00.

Выборы проводятся по одномандатным избирательным округам, используется мажоритарная избирательная система относительного большинства.

Для выборов образовано 110 избирательных округов (столько же депутатов необходимо избрать), сформирован 5831 участок для голосования, в том числе 46 зарубежных. Проголосовать смогут 6 880 605 граждан Беларуси.

12 ноября сообщалось, что президент Беларуси Александр Лукашенко впервые за три года посетил страну ЕС.