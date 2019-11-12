Лукашенко впервые за три года посетил страну ЕС

Визиты Лукашенко в страны Евросоюза долгое время были невозможны из-за наложенных на него санкций.

Президент Беларуси Александр Лукашенко пребывает с официальным визитом в Австрии.

Как сообщает TUT.BY, белорусский лидер прибыл с официальным визитом в Австрию в понедельник, 11 ноября.

Читайте такжеЛукашенко серьезно болен и тайно лечится в ОАЭ - блогер

В аэропорту его встречали федеральный министр цифровизации и экономической политики Элизабет Удольф-Штробль, министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей, а также послы Беларуси и Австрии Елена Купчина и Алоизия Вергеттер.

Из аэропорта Лукашенко направился в Вену, где возложил венок к памятнику советским воинам-освободителям.

12 ноября президент Беларуси провел переговоры с Федеральным президентом Австрии Александром Ван дер Белленом и ответил на вопросы журналистов на совместной пресс-конференции. Он также встретился с Председателем Национального совета Австрии Вольфгангом Соботкой.

Журналистам Лукашенко заявил, что Беларусь - "абсолютно открытая страна".

Отметим, визиты Лукашенко в страны Евросоюза долгое время были невозможны из-за наложенных на него санкций. В 2016 году в белорусско-европейских отношениях наступила оттепель, которая отчасти была связана с активным участием Минска в урегулировании конфликта на Донбассе. Почти все европейские санкции, наложенные на Минск, были сняты. Тогда Лукашенко совершил визит в Италию и Ватикан.

Напомним, по данным опроса Социологической группы "Рейтинг", среди лидеров других стран лучше всего украинцы относятся к президенту Беларуси Александру Лукашенко: 66% положительно и лишь 15% - отрицательно.