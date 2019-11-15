Телефонный разговор Трампа об Украине могли подслушать россияне – СМИ

Посол США в ЕС звонил со своего мобильного к Трампу и докладывал о "расследовании" вокруг бизнеса Байдена в Украине.

В США предполагают, что телефонный разговор между президентом Дональдом Трампом и послом США в ЕС Гордоном Сондлендом могли подслушать российские спецслужбы.

Беседа состоялась сразу после разговора Трампа с Зеленским; американцы не пользовались безопасным каналом коммуникации, пишет CNN.

«Если это правда, то такой звонок между послом и президентом является вопиющим нарушением мер безопасности, о которых предупреждают всех чиновников, в том числе и Сондленда», – заметил бывший офицер ЦРУ Марк Полімеропулос.

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«Я не могу вспомнить за все время своей карьеры, чтобы посол в высоко контрразведывательной среде, такой как Киев, мог позволить себе незащищенный разговор с действующим президентом. Такого просто не должно быть», – подчеркнул Полимеропулос.

По словам ведущего дипломата США в Украине Билла Тейлора, он сам видел, как Сондленд звонил к Трампу, а тот расспрашивал у него о «расследовании».

«Посол Сондленд сказал президенту Трампу, что украинцы готовы двигаться вперед», – добавил Тейлор.

Звонок состоялся 26 июля – на следующий день после телефонного разговора с украинским президентом Владимиром Зеленским.

Издание отмечает, что эта новая информация может подкрепить позицию демократов относительно продолжения расследования в деле об импичменте Трампу.

Следователи смогут поднимать вопрос игнорирования чиновниками протоколов безопасности, связанными с конфиденциальными сообщениями.

Неизвестно, был ли телефон Сондленда зашифрован, но дипломаты предполагают, что этого не было. Поскольку послы США, как правило, защиты на мобильных устройствах не имеют, потому что разговаривают с президентом с посольства.

Напомним, в сентябре в США началось расследование о возможности импичмента Трампа в связи с высказанными в адрес Трампа обвинениями в том, что он давил на президента Украины Владимира Зеленского с целью нанести ущерб своему политическому оппоненту Джо Байдену.

Демократы в Конгрессе расценивают это как злоупотребление полномочиями. Трамп называет расследование «охотой на ведьм», указывая на расшифровку его второго телефонного разговора с Зеленским как на доказательство того, что он не нарушил ни одного закона.