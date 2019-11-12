Основатель "Белых касок" Джеймс Ле Мезюрье найден мертвым в Стамбуле

По данным турецких СМИ, тело британца обнаружили с переломами ног и черепа.

В Стамбуле найден мертвым бывший британский военный, основатель сирийской неправительственной организации "Белые каски" Джеймс Ле Мезюрье.

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Тело Ле Мезюрье обнаружили рядом с его домом, причина смерти пока не известна.

Как сообщил Би-би-си один из волонтеров "Белых касок", тело обнаружили примерно в 04:30 утра по местному времени на улице рядом с офисом организации Mayday Rescue Foundation, частью которой являются "Белые каски". Его нашел работник местной мечети, который позвонил в полицию.

Тело британца обнаружили с переломами ног и черепа, пишут турецкие СМИ.

Работа "Белых касок" продолжится, сказал журналистам друг Мезюрье, глава организации "Врачи под огнем" Хэмиш де Бреттон-Гордон. "Это трагедия. Он был одним из немногих людей, действительно повлиявших на гуманитарную ситуацию в Сирии", - добавил Бреттон-Гордон.

Команды добровольцев-спасателей появились в Сирии на территориях, подконтрольных сирийским повстанцам, в 2012 году. В 2012-2013 годах этим командам помогали - деньгами, снаряжением, техникой, медикаментами и организацией тренировок - европейские правительства, Турция, Япония, США и многие неправительственные организации, включая Mayday Rescue, основанную Ле Мезюрье.

В 2014 году под руководством бывшего британского военного команды спасателей объединились в общенациональную организацию "Сирийская гражданская оборона". "Белые каски" - это их неофициальное название.

Волонтеры из "Белых касок", по различным данным, спасли десятки тысяч человек за время конфликта в Сирии.

В 2016 году Ле Мезюрье был награжден Орденом Британской империи. В интервью Huffington Post в 2017 году он сказал: "Хотя я являюсь основателем и видел, как ["Белые каски"] наладили свою деятельность, но "Белые каски" на 100% сирийская организация. Я очень горжусь тем, что они делают каждый день в чрезвычайных условиях. Эти мужчины и женщины каждый день рискуют жизнью ради своих семей и своих общин. Это очень вдохновляет".

В 2016 году "Белые каски" получили награду "За правильный образ жизни" - за чрезвычайную смелость, сострадание и гуманитарное участие в спасении гражданского населения. В том же году организация была номинирована на Нобелевскую премию мира.

Тот факт, что создателем "Белых касок" стал британский военный, а финансируются они, по их же официальным данным, правительствами Британии, Дании, Нидерландов и Германии, а также американской USAID, кажется их оппонентам достаточным основанием, чтобы обвинить организацию в работе на Запад.

В подконтрольных Башару Асаду СМИ, а также в России, Иране и других странах появилось множество публикаций, в которых "Белые каски" обвинялись в фальсификации свидетельств бомбежек мирного населения авиацией Асада и России, а также химических атак. Многие факты нападений были подтверждены другими наблюдателями и международными организациями.

"Башар Асад и Россия отрицают все массовые убийства, которые они совершили в Сирии. Они пытаются исказить реальность и правду, которую мы сообщаем", - так в прошлом году комментировал обвинения в адрес организации один из членов ее руководства Аммар аль-Салмо.

Помимо прочего, правительство Башара Асада и его союзники Россия и Иран обвиняли "Белые каски" в содействии террористическим организациям.

Группа "Белые каски" основана в 2014 году. Ее костяк - волонтеры. "Белые каски" утверждают, что спасли более 100 000 жизней во время сирийской войны. По данным группы, 252 ее члена были убиты в ходе операций, еще более 500 получили ранения.