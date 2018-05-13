Теракт в Сирии: 12 погибших, 25 раненых
16:22, 13 мая 2018Мир
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Согласно информации, взорвался заминированный автомобиль, припаркованный возле здания городской больницы, неподалёку от которой также находится управление юстиции провинции Идлиб.
Иллюстрация REUTERS
В сирийском городе Идлиб прогремел взрыв, в результате которого погибли 12 человек, еще 25 получили ранения.
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Как сообщает агентство Anadolu.
Как сообщил глава службы гражданской обороны "Белые каски" в Идлибе Мустафа Хадж Юсуф, взорвался заминированный автомобиль, припаркованный у здания городской больницы. Уточняется, что неподалёку также находится управление юстиции провинции Идлиб.
В результате взрыва были повреждены близлежащие здания и припаркованные рядом автомобили.
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