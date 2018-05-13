Теракт в Сирии: 12 погибших, 25 раненых

16:22, 13 мая 2018
Мир
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Иллюстрация REUTERS

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Как сообщает агентство Anadolu.

Как сообщил глава службы гражданской обороны "Белые каски" в Идлибе Мустафа Хадж Юсуф, взорвался заминированный автомобиль, припаркованный у здания городской больницы. Уточняется, что неподалёку также находится управление юстиции провинции Идлиб.

В результате взрыва были повреждены близлежащие здания и припаркованные рядом автомобили.

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Теги: #война в Сирии