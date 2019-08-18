В результате российских авиаударов в Сирии погибли 13 гражданских - СМИ

Среди жертв атаки - беременная женщина.

В результате авиаударов Воздушно-космических сил России по одному из сел в идлибской зоне деэскалации погибли 13 мирных жителей, еще 20 получили ранения.

Об этом заявил глава Управления гражданской обороны ("Белые каски") Идлиба Мустафа Хадж Юсуф, передает "Европейская правда" со ссылкой на Anadolu.

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По его словам, инцидент произошел в субботу, 16 августа, в населенном пункте Хас. Среди жертв атаки - беременная женщина.

До этого сообщалось, что за минувшие сутки в результате массированных ударов авиации режима Башара Асада и его союзников по населенным пунктам погибли не менее двух мирных жителей, 23 получили ранения.

По данным сирийской оппозиции, авиарейды в деревнях Кебине (провинция Лазкийе), а также Тери, Седжне, Рекая и Хас (провинция Идлиб).

Как сообщал УНИАН, неподалеку от города Хан-Шейхун на юге провинции Идлиб на северо-западе Сирии, повстанцы сбили самолет сил режима Башара Асада.