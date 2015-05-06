"Хезболла" решила напасть на боевиков-суннитов "Фронт ан-Нусра" в Сирии

Он не стал уточнять дату начала наступления.

По словам шейха, силы сирийских боевиков часто переходят границу с Ливаном, осуществляя нападения на силы "Хезболлы", и представляют собой неприемлемую угрозу, сообщает Русская служба ВВС.

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Многие представители группировки ранее присоединились к вооруженным силам президента Сирии Башара Асада.