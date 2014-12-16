В Сирии исламисты захватили две военные базы и убили почти 200 человек

По сообщению группы наблюдателей за правами человека в Сирии, базирующийся в Великобритании, в двухдневных боях за базу «Вади Дейф» погибли 100 сирийских солдат и 80 боевиков, сообщает радио "Свобода".

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«Вади Дейф» и еще одну военную базу, «Хамидие», 15 декабря захватили представители связанной с «Аль-Каидой» группы «Фронт Ан-Нусра» и представители других группировок исламистов.

Боевики два года держали базы «Вади Дейф» в осаде из-за ее стратегического значения: база расположена вдоль трассы, которая идет из Дамаска в Алеппо.

Сирийская мониторинговая группа, которая получает информацию от широкой сети местных медиков и активистов, сообщает, что боевики организации «Фронт Ан-Нусра» также захватили в плен не менее 120 сирийских солдат.